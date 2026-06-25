Музыкант The Limba испек печенье и поделился им с москвичами на Тверском бульваре

Музыкант The Limba (настоящее имя – Мухаметали Ахметжанов. – Прим. ред.) испек печенье и раздал его москвичам на Тверском бульваре, где образовалась очередь из-за открытия поп-ап проекта блогера Полины Филимоновой.

Молодой человек уточнил, что решил поделиться, потому что некоторым могло не хватить десертов, приготовленных в кондитерской. Те, кто попробовал печенье, похвалили угощение.

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