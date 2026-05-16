Эксперт Трофимова: зумеры предпочитают жизнь "в моменте" как защиту от выгорания

Молодое поколение все чаще отказывается от накоплений, выбирая жить здесь и сейчас, заявили эксперты. С чем это связано и как подобный подход может отразиться на финансовом положении, разбиралась Москва 24.

"Покажи, как тебе хорошо"

Зумеры отказываются от накоплений и предпочитают тратить деньги на повседневные удовольствия из-за экзистенциальной нестабильности, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Трофимова.

По ее словам, кризисы и различные потрясения подорвали у многих представителей поколения веру в то, что завтра все будет хорошо. Некоторым кажется, что накопленное и приобретенное может вмиг обесцениться, а реальность – только "здесь и сейчас", уточнила психолог.





Екатерина Трофимова психолог Из-за этого молодежь будто бы научилась ценить жизнь в каждый момент времени: не откладывать красивые вещи подальше, чтобы хранить, а носить с удовольствием, не переживать, что любимая кружка может разбиться, и использовать ее, сколько это возможно. Не копить на что-то, а тратить. Жизнь "в моменте" становится защитой от эмоционального выгорания.

В нынешних обстоятельствах приобрести квартиру становится все сложнее, по этой причине многие уверены, что копить на нее уже бессмысленно. Однако потребность получать удовольствие, делая покупки, остается, поэтому на первый план выходят мелкие траты: поездки, ужины, подарки себе или близким, подчеркнула эксперт.

"Качество жизни становится высшей ценностью. Для представителей старшего поколения работа оказывалась на первом месте, а зумеры и миллениалы ставят в числе главных приоритетов комфорт (в том числе, психологический), удовольствие и свободу. Не стоит забывать, что в эпоху соцсетей люди стараются делиться каждым моментом. Чаще культивируется образ "покажи, как хорошо ты живешь сейчас", а не "сколько накопил на черный день", – разъяснила она.

При этом, с одной стороны, отсутствие жестких социальных рамок действительно позволяет самостоятельно распоряжаться своей жизнью, а с другой – следствием этого становится отсрочка заключения браков и рождения детей – человек может не определиться с этими решениями даже к 40 годам.

"В психологическом плане многие тратят время на краткосрочные знакомства вместо того, чтобы выстроить устойчивые отношения с одним партнером и инвестировать в их развитие", – предупредила психолог.

Она добавила, что полноценная жизнь предполагает баланс: наслаждение текущим моментом должно сочетаться с постановкой долгосрочных и среднесрочных целей. В идеале следует интегрировать оба подхода. В связи с этим важно анализировать собственные действия по двум параметрам: что сделано ради будущего благополучия и что – ради счастья в текущий момент.

Финансовая свобода

При этом финансовый консультант Анна Тюрнева отметила в разговоре с Москвой 24, что подход, позволяющий наслаждаться жизнью в моменте, может двояко сказываться на бюджете зумеров.

С одной стороны, это позволяет молодым людям больше заботиться о качестве жизни и своем эмоциональном состоянии, поскольку представители поколения не готовы годами работать на износ ради абстрактного будущего. Но с финансовой точки зрения, отсутствие накоплений и привычки инвестировать может сделать человека более уязвимым. Любой кризис, потеря работы, проблемы со здоровьем или экономическая нестабильность становятся серьезным ударом, особенно в условиях инфляции и дорогой недвижимости, предостерегла эксперт.





Анна Тюрнева финансовый консультант При этом нельзя сказать, что зумеры плохо разбираются в финансах. Скорее у них другое отношение к деньгам. Представители поколения лучше ориентируются в цифровых сервисах, инвестиционных приложениях и новых финансовых инструментах. Но им часто не хватает системности и долгосрочного планирования. Финансовая грамотность нередко формируется через соцсети, где создается иллюзия быстрых денег, легкого успеха и красивой жизни без затрат.

Специалист подчеркнула, что существует несколько базовых правил, которые остаются актуальными для любого поколения. Например, стоит формировать финансовую подушку безопасности минимум на 3–6 месяцев, избегать импульсивных кредитов, а также не покрывать текущие расходы за счет долгов. Также важно инвестировать время в навыки, образование и здоровье: финансовая свобода – это не жесткая экономия и не бесконтрольные траты, а возможность жить сегодняшним днем, не разрушая свое будущее, заключила она.