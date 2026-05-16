Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 09:00

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Трофимова: зумеры предпочитают жизнь "в моменте" как защиту от выгорания

Я в моменте: почему зумеры не думают о будущем и живут одним днем

Молодое поколение все чаще отказывается от накоплений, выбирая жить здесь и сейчас, заявили эксперты. С чем это связано и как подобный подход может отразиться на финансовом положении, разбиралась Москва 24.

"Покажи, как тебе хорошо"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Зумеры отказываются от накоплений и предпочитают тратить деньги на повседневные удовольствия из-за экзистенциальной нестабильности, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Трофимова.

По ее словам, кризисы и различные потрясения подорвали у многих представителей поколения веру в то, что завтра все будет хорошо. Некоторым кажется, что накопленное и приобретенное может вмиг обесцениться, а реальность – только "здесь и сейчас", уточнила психолог.

Из-за этого молодежь будто бы научилась ценить жизнь в каждый момент времени: не откладывать красивые вещи подальше, чтобы хранить, а носить с удовольствием, не переживать, что любимая кружка может разбиться, и использовать ее, сколько это возможно. Не копить на что-то, а тратить. Жизнь "в моменте" становится защитой от эмоционального выгорания.
Екатерина Трофимова
психолог

В нынешних обстоятельствах приобрести квартиру становится все сложнее, по этой причине многие уверены, что копить на нее уже бессмысленно. Однако потребность получать удовольствие, делая покупки, остается, поэтому на первый план выходят мелкие траты: поездки, ужины, подарки себе или близким, подчеркнула эксперт.

"Качество жизни становится высшей ценностью. Для представителей старшего поколения работа оказывалась на первом месте, а зумеры и миллениалы ставят в числе главных приоритетов комфорт (в том числе, психологический), удовольствие и свободу. Не стоит забывать, что в эпоху соцсетей люди стараются делиться каждым моментом. Чаще культивируется образ "покажи, как хорошо ты живешь сейчас", а не "сколько накопил на черный день", – разъяснила она.

При этом, с одной стороны, отсутствие жестких социальных рамок действительно позволяет самостоятельно распоряжаться своей жизнью, а с другой – следствием этого становится отсрочка заключения браков и рождения детей – человек может не определиться с этими решениями даже к 40 годам.

"В психологическом плане многие тратят время на краткосрочные знакомства вместо того, чтобы выстроить устойчивые отношения с одним партнером и инвестировать в их развитие", – предупредила психолог.

Она добавила, что полноценная жизнь предполагает баланс: наслаждение текущим моментом должно сочетаться с постановкой долгосрочных и среднесрочных целей. В идеале следует интегрировать оба подхода. В связи с этим важно анализировать собственные действия по двум параметрам: что сделано ради будущего благополучия и что – ради счастья в текущий момент.

Финансовая свобода

Фото: depositphotos/Fascinadora

При этом финансовый консультант Анна Тюрнева отметила в разговоре с Москвой 24, что подход, позволяющий наслаждаться жизнью в моменте, может двояко сказываться на бюджете зумеров.

С одной стороны, это позволяет молодым людям больше заботиться о качестве жизни и своем эмоциональном состоянии, поскольку представители поколения не готовы годами работать на износ ради абстрактного будущего. Но с финансовой точки зрения, отсутствие накоплений и привычки инвестировать может сделать человека более уязвимым. Любой кризис, потеря работы, проблемы со здоровьем или экономическая нестабильность становятся серьезным ударом, особенно в условиях инфляции и дорогой недвижимости, предостерегла эксперт.

При этом нельзя сказать, что зумеры плохо разбираются в финансах. Скорее у них другое отношение к деньгам. Представители поколения лучше ориентируются в цифровых сервисах, инвестиционных приложениях и новых финансовых инструментах. Но им часто не хватает системности и долгосрочного планирования. Финансовая грамотность нередко формируется через соцсети, где создается иллюзия быстрых денег, легкого успеха и красивой жизни без затрат.
Анна Тюрнева
финансовый консультант

Специалист подчеркнула, что существует несколько базовых правил, которые остаются актуальными для любого поколения. Например, стоит формировать финансовую подушку безопасности минимум на 3–6 месяцев, избегать импульсивных кредитов, а также не покрывать текущие расходы за счет долгов. Также важно инвестировать время в навыки, образование и здоровье: финансовая свобода – это не жесткая экономия и не бесконтрольные траты, а возможность жить сегодняшним днем, не разрушая свое будущее, заключила она.

Читайте также


Какасьева Александра

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика