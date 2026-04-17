Эксперт Тюрнева объяснила, почему блогеры массово просят денег у подписчиков

В Сети появился новый тренд: пользователи просят незнакомых людей переводить им небольшие суммы на закрытие своих долгов. С чем связана такая тенденция, разбиралась Москва 24.

"Мы нуждаемся"

Видео, как пользователи просят у незнакомцев помощи в закрытии кредитов, завирусились в Сети. Блогер Кристина Иванчук рассказала телеканалу Москва 24, что за счет средств подписчиков ее семья смогла погасить долг по ипотеке. По словам автора ролика, обратиться к аудитории ее заставили финансовые трудности.





Кристина Иванчук блогер Мы часто с мужем скидываем нуждающимся, хоть понемногу. И просто в секунду я решила, почему бы мне тоже не сделать так же, потому что мы нуждаемся. Мне было очень сложно принять это решение, потому что гордость, воспитание. А потом я подумала: "Да почему бы и нет?"

Девушка ведет небольшой блог, поэтому призналась, что не ожидала такой реакции подписчиков.

При этом в Сети можно встретить и другие подобные видео. Все созданы примерно по одинаковому сценарию: человек сообщает, что отправил незнакомцу 100 рублей на закрытие ипотеки, объясняет, что помогать ближнему необходимо, а затем объявляет собственный сбор.

Однако далеко не все в восторге от такой идеи. В комментариях отметили, что происходящее больше похоже на схему выманивания денег.

"Смотря с какой скоростью идут эти видео, можно самой остаться без 500 тысяч рублей", "а что, так можно было? Я дяде ипотеку не могу взять, шатаюсь с детьми по съемным квартирам и никого ни о чем не прошу", – отметили пользователи.



В то же время многие из тех, кто опубликовал подобные видео, поспешили рассказать о первых результатах.

"На сегодняшний день собрано уже 60 тысяч рублей", "не описать словами, какой масштаб. Все люди пытаются как-то помочь: кто по 100 рублей, кто по 50. Одна из девушек вообще отправила сразу 3 тысячи. Спасибо, очень ценю каждого", – поделились авторы.

Юрист Василий Чеботарев подчеркнул в разговоре с телеканалом Москва 24, что на сегодняшний день видов ответственности за подобные действия не предусмотрено.





Василий Чеботарев юрист Чтобы не быть привлеченным по смежным статьям Уголовного или Административного кодекса, таким как, например, "Мошенничество" или "Кража", необходимо соблюсти ряд условий. Во-первых, информация в просьбе о помощи должна быть достоверной. И второй элемент, который не позволит привлечь к ответственности за получение денежных средств, – чтобы они использовались по целевому назначению.

Эксперт уточнил, что важно сохранять доказательства такого использования средств. Кроме того, перед переводом даже небольших сумм нужно убедиться в личности человека и обязательно проверить реквизиты. Несмотря на то что закон не запрещает блогерам просить материальную поддержку у подписчиков, а такие переводы безвозмездны и не облагаются налогом, за данным сбором средств могут скрываться мошенники, предупредил юрист.

Не стыдно?

Финансовый консультант Анна Тюрнева отметила в разговоре с Москвой 24, что, если смотреть на тренд шире, он не столько про закрытие долгов, сколько про смену отношения к деньгам и способам их получения.





Анна Тюрнева финансовый консультант С одной стороны, люди устали от длинных обязательств: ипотека на 20–30 лет психологически давит, желание "закрыть все быстро" абсолютно естественно. С другой, наблюдается сильный рост роли соцсетей. Деньги начинают приходить не только через классическую модель "работа – доход", но и через внимание аудитории. По сути, это смесь донатов, краудфандинга и развлекательного формата. Люди переводят небольшие суммы не потому, что всерьез рассчитывают помочь закрыть ипотеку, а потому, что им откликается сама история. Это скорее про эмоцию и участие.

Специалист уточнила, что у некоторых создается ощущение, что тренд работает массово, но на практике это не совсем так. Аудитория видит только те кейсы, которые "выстрелили", а за ними – большое количество провальных попыток. Это история не про систему, а про редкое совпадение удачного формата, правильной подачи и алгоритмов платформ, заметила она.

"Такие вещи обычно живут недолго: пока есть эффект новизны, это интересно. Но довольно быстро аудитория начинает уставать, потому что формат повторяется. Плюс неизбежно возникают вопросы к прозрачности: действительно ли деньги идут по назначению, нет ли манипуляций", – рассказала Тюрнева.

По ее мнению, активная фаза тренда продлится несколько месяцев. Дальше он не исчезнет совсем, но станет гораздо менее заметным.

"Поэтому такой тренд стоит рассматривать не как финансовый инструмент, а как часть экономики внимания. Речь идет о контенте, эмоциях и вовлеченности, а не о системном решении долговых задач. Строить на этом реальные финансовые планы – достаточно рискованная идея", – обратила внимание специалист.

По словам практикующего психолога, преподавателя психологии Киры Макаровой, отсутствие стеснения при подобных просьбах зависит от личностных особенностей, воспитания, жизненных взглядов и системы ценностей каждого конкретного человека. Таким мнением она поделилась в разговоре с Москвой 24.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии Когда случается беда, просить помощи нормально, и умение это делать считается показателем силы и зрелости. Человек живет в социуме, где другие могут поддержать его. Однако та же ипотека не смертельная болезнь и не форс-мажор, а финансовые обязательства, которые добровольно принимались при подписании договора с пониманием необходимости работать и отдавать долги.

Эксперт уточнила, что не существует однозначной оценки, хорошо это или плохо, морально или аморально. Каждый сам решает, насколько такой выход приемлем, и это определяется границами человека, его воспитанием и ценностями.

"Массовость явления обусловлена эффектом заражения – механизмом подражания поведению толпы. Срабатывают вопросы: почему у другого получилось, а у меня нет? Если личные границы позволяют, то почему бы не попробовать", – рассказала специалист.

С точки зрения поведенческих механизмов в социуме это нормально: люди видят успешный пример и стремятся повторить его. Те же 100 рублей многими не воспринимаются как серьезные деньги, поэтому они не видят в такой просьбе ничего предосудительного, заключила Макарова.

