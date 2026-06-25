Реставраторы восстановили камины в усадьбе Покровское-Стрешнево

Реставраторы восстановили утраченные камины в Белом зале усадьбы Покровское-Стрешнево по архивным материалам. Специалисты изготовили элементы из гипса, выполнили 3D-сканирование и воссоздали детали с помощью станков, после чего собрали конструкции вручную.

Москвовед Алексей Орлов рассказал, что в усадьбе жили Берсы, Алексей Толстой и Инесса Арманд, к которой приезжал Владимир Ленин, а также Михаил Булгаков. Историк архитектуры Лариса Копылова отметила важность приспособления усадеб к новым культурным и образовательным функциям, чтобы они стали эпицентрами жизни города.

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