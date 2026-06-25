Собянин: начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, участники состязания предлагают новые продукты по запросу Москвы, а также отечественных IT-компаний. В 2026 году предстоит решить 20 задач в области искусственного интеллекта, автоматизации процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования, анализа больших данных и работы интеллектуальных систем.

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