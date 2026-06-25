25 июня, 11:45Мэр Москвы
Собянин: финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве
Финал национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве в конце октября – начале ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, победители региональных отборочных этапов встретятся на площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр". В программе будет 50 компетенций в сферах промышленности, строительства, IT, экономики и управления, а также медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства, общественного питания и услуг.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.