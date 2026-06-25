Собянин: финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве

Финал национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве в конце октября – начале ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, победители региональных отборочных этапов встретятся на площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр". В программе будет 50 компетенций в сферах промышленности, строительства, IT, экономики и управления, а также медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства, общественного питания и услуг.

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