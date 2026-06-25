В Сети завирусился сайт со сравнением доходов Илона Маска и пользователей

В интернете набирает популярность шуточный сайт, который предлагает пользователям сравнить состояние Илона Маска с собственным потенциальным заработком.

Сервис использует калькулятор, рассчитывающий, сколько мог бы заработать человек при доходе в 1 миллион долларов в день начиная с момента рождения Иисуса Христа. По данным сайта, сумма составила бы около 700 миллиардов долларов – примерно на 300 миллиардов меньше текущего состояния Маска.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.