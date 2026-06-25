25 июня, 07:15Происшествия
Младенец пострадал после того, как его оставили в коляске под солнцем в Котельниках
Двухмесячный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как родители оставили его в коляске под палящим солнцем в подмосковных Котельниках.
Плач младенца услышали прохожие и вызвали скорую помощь. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.
По словам врача‑педиатра Павла Житова, тепловой удар у детей развивается стремительно, особенно в замкнутом пространстве. Среди признаков перегрева он назвал вялость, спутанность сознания, очень горячую кожу и высокий пульс.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.