Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:15

Происшествия

Младенец пострадал после того, как его оставили в коляске под солнцем в Котельниках

Младенец пострадал после того, как его оставили в коляске под солнцем в Котельниках

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле

Три автомобиля сгорели в Мытищах

"Московский патруль": мужчина напал на жильцов хостела на юге столицы

"Московский патруль": москвичка получила ожог зоны бикини после посещения клиники

"Московский патруль": полиция задержала в столице пассажиров такси за наркотики

Мотоцикл и автомобиль каршеринга столкнулись на севере Москвы

Фура и автомобиль BMW столкнулись на МКАД у района Строгино

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств поджога автомобилей в Мытищах

Мотоциклист врезался в дорожную технику в Чертанове

Двухмесячный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как родители оставили его в коляске под палящим солнцем в подмосковных Котельниках.

Плач младенца услышали прохожие и вызвали скорую помощь. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

По словам врача‑педиатра Павла Житова, тепловой удар у детей развивается стремительно, особенно в замкнутом пространстве. Среди признаков перегрева он назвал вялость, спутанность сознания, очень горячую кожу и высокий пульс.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодавидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Налетова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика