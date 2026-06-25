Младенец пострадал после того, как его оставили в коляске под солнцем в Котельниках

Двухмесячный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как родители оставили его в коляске под палящим солнцем в подмосковных Котельниках.

Плач младенца услышали прохожие и вызвали скорую помощь. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

По словам врача‑педиатра Павла Житова, тепловой удар у детей развивается стремительно, особенно в замкнутом пространстве. Среди признаков перегрева он назвал вялость, спутанность сознания, очень горячую кожу и высокий пульс.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.