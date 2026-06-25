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25 июня, 07:15

Происшествия

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле

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В Венесуэле произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В Каракасе разрушены десятки зданий, на месте работают экстренные службы и медики.

Информация о пострадавших и погибших уточняется, но американские сейсмологи полагают, что число жертв землетрясения может составить от 10 до 100 тысяч.

Российское посольство рекомендовало находящимся в Венесуэле гражданам соблюдать меры безопасности, иметь при себе документы, деньги и средства первой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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