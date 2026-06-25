Новости социального блока Москвы

26 июня в Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. 200 работодателей из ключевых сфер экономики города представят около 30 тысяч предложений. Гостям помогут выстроить карьерную траекторию, оценить сильные стороны и даже начать обучение новой профессии.

"В рамках развития акушерско-гинекологической службы на смену устаревшим женским консультациям приходят Центры женского здоровья. Мы открыли уже 17-й центр – при больнице имени Вересаева. Это мультидисциплинарные клиники с самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Особое внимание в работе центров уделяется профилактике онкологических заболеваний. За последние 2 года число выявленных случаев рака шейки матки на нулевых стадиях увеличилось в 2 раза, рака груди – в 5", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

20 июня стартовала приемная кампания в Московский городской педагогический университет. МГПУ впервые запускает целевой набор, благодаря чему выпускники смогут гарантированно устроиться в учреждения столицы. В этом году вуз предлагает абитуриентам почти 2 тысячи бюджетных мест, из них 77% – целевые.