Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 27 июня запустят новые маршруты из Москвы в Путилково, Химки и Мытищи. Там выйдут современные автобусы, оборудованные по стандартам московского транспорта. Пассажиры могут пользоваться выгодными тарифами по абонементу "Единой" зоны "Пригород" и льготами.

"Приложение "Парковки России" давно стало главным помощником водителей, а его новая версия делает сервис еще комфортнее. Почти 90% активных пользователей уже обновили приложение. Это подтверждает, что автомобилисты высоко оценивают нашу работу. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно повышаем удобство и надежность наших цифровых решений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы новой поставки можно встретить уже на более чем 10 городских маршрутах. Уже 30 машин КАМАЗ-52222 поколения А5 поступили на эксплуатационную площадку "Нагорная" Мосгортранса.