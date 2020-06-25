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25 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Загруженность до 8 баллов ожидается на дорогах Москвы 24 июня

"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

По просьбе владельцев АЗС в Москве временно отменили пропуска для бензовозов

Беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты Краснопресненской сети

Фуры с бензином смогут свободно передвигаться по Москве в любое время суток

На новом вокзале Серп и Молот построена первая платформа

Поезда МЦД-4 временно будут проезжать станцию Серп и молот без остановки

В ЦОДД сообщили, что водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву без пропуска

Беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 27 июня запустят новые маршруты из Москвы в Путилково, Химки и Мытищи. Там выйдут современные автобусы, оборудованные по стандартам московского транспорта. Пассажиры могут пользоваться выгодными тарифами по абонементу "Единой" зоны "Пригород" и льготами.

"Приложение "Парковки России" давно стало главным помощником водителей, а его новая версия делает сервис еще комфортнее. Почти 90% активных пользователей уже обновили приложение. Это подтверждает, что автомобилисты высоко оценивают нашу работу. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно повышаем удобство и надежность наших цифровых решений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы новой поставки можно встретить уже на более чем 10 городских маршрутах. Уже 30 машин КАМАЗ-52222 поколения А5 поступили на эксплуатационную площадку "Нагорная" Мосгортранса.

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