Медиахолдинг "Москва Медиа" стал призером XIV премии "МедиаБренд". Его проекты вошли в тройку лидеров в четырех номинациях и забрали пять призовых мест. Среди них – лучший промо ролик новостной программы и специального события, а также лучший имиджевый и промо ролики программы.

Всего в шорт-лист премии вошли 297 работ от 34 компаний. Лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа отмечают с 2011 года.

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