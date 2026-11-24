"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона, который накрыл центральную часть России. Запечатлели прохождение спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".

Часть рейсов из аэропорта Шереметьево перевели в другие авиагавани из-за снегопада. Пассажиров призвали заранее проверять статусы вылета и прилета.

Горнолыжный сезон начнется в столице не раньше декабря. Дату обозначили представители горнолыжных комплексов города. Некоторые ориентируются на 5 декабря, другие – на подходящую температуру воздуха.

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