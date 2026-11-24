В 2027 году в Москве планируют построить 95 километров дорог, в том числе 15 мостов и эстакад, а также 20 пешеходных переходов. Один из проектов реализуют на границе районов Марьина Роща и Бутырский, где построят почти 3 километра новых дорог.

Новые участки помогут создать альтернативные маршруты для автомобилистов и общественного транспорта. По словам экспертов, соединение дорог небольшими участками позволяет менять транспортную логистику и сокращать перепробег.

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