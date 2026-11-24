Каток площадью более 20 тысяч квадратных метров открылся на ВДНХ. Для посетителей подготовили детские конкурсы, фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии", утренние зарядки и мастер-классы.

Ледовые дорожки пройдут вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". На территории оборудуют отдельные площадки для хоккея и детей, а также откроют кафе.

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