24 ноября, 13:00Город
Каток площадью более 20 тысяч квадратных метров открылся на ВДНХ
Каток площадью более 20 тысяч квадратных метров открылся на ВДНХ. Для посетителей подготовили детские конкурсы, фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии", утренние зарядки и мастер-классы.
Ледовые дорожки пройдут вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". На территории оборудуют отдельные площадки для хоккея и детей, а также откроют кафе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.