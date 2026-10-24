В МВД напомнили о правилах срочного оформления загранпаспорта

Оформить загранпаспорт в срочном порядке можно только сроком на 5 лет, напомнили в МВД России. В ведомстве предупредили о мошеннических предложениях изготовить биометрический документ за несколько дней.

Ускоренное оформление возможно только в экстренных случаях: при необходимости срочного лечения за рубежом, тяжелой болезни или смерти близкого родственника. В таких ситуациях паспорт старого образца оформят в течение 3-х рабочих дней.

Получение биометрического загранпаспорта занимает от 1 до 3 месяцев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.