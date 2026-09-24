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24 сентября, 22:15

Общество

Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши в Москве

Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши в Москве

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В Москве прошел штормовой ветер с порывами до 20–25 метров в секунду: он валил деревья на проспекте Вернадского и в Марьине, срывал металлические листы с крыш в центре.

Из-за непогоды временно приостанавливали работу канатной дороги "Орион" и колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, а столичные аэропорты работали штатно: один самолет ушел на запасной аэродром в Домодедово, но позже вернулся во Внуково.

Подробнее – в эфире Москва 24.

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