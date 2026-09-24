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24 сентября, 14:45

Транспорт

Движение в районе "Лужников" ограничат 26 сентября из-за марафона

Движение в районе "Лужников" ограничат 26 сентября из-за марафона

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Движение в районе "Лужников" ограничат 26 сентября из-за проведения марафона. Временно перекроют участки улиц Лужники, Большой Дорогомиловской и Косыгина, а также Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных.

Ограничения также затронут участки набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской, Бородинский мост в сторону области и Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. В местах перекрытий парковка будет запрещена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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