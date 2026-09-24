Канатная дорога на ВДНХ временно прекратила работу из-за сильного ветра. Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий. Колесо обозрения "Солнце Москвы" также не работает.

В столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Комплекс городского хозяйства рекомендует москвичам не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

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