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24 сентября, 14:15

Город

Канатная дорога на ВДНХ временно прекратила работу из-за сильного ветра

Канатная дорога на ВДНХ временно прекратила работу из-за сильного ветра

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В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве 26 сентября

Канатная дорога на ВДНХ временно прекратила работу из-за сильного ветра. Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий. Колесо обозрения "Солнце Москвы" также не работает.

В столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Комплекс городского хозяйства рекомендует москвичам не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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