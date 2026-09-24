Больше всего зарядных станций для электромобилей оборудуют в САО

Больше всего зарядных станций для электромобилей оборудуют в Северном округе столицы. Их там будет почти 100.

В Юго-Восточном округе появится 82 станции, в Восточном и Западном – по 50. Таким образом Москва развивает удобную зарядную инфраструктуру в городе, ведь популярность электромобилей с каждым годом растет. Управлять зарядным процессом на новых станциях можно будет прямо с телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.