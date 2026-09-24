В Общественной палате разъяснили правила смены фамилии при регистрации брака

Некоторые варианты смены фамилии не предусмотрены действующим законодательством. Об этом сообщили в Общественной палате. Речь идет о случаях при регистрации брака.

Тогда супруги могут выбрать фамилию одного из них как общую, сохранить свои добрачные фамилии или присоединить фамилию супруга к своей. Однако создавать тройную фамилию нельзя. Кроме того, при регистрации брака нельзя выбрать полностью новую фамилию, не связанную с фамилиями супругов.

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