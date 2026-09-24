В Общественной палате предложили включать отопление при 10–11 градусах

В Общественной палате предложили пересмотреть правила начала отопительного сезона. Там призывают включать отопление при среднесуточной температуре от 10 до 11 градусов, а не при 8.

По мнению представителей палаты, даже при таких показателях в квартирах и социальных учреждениях становится некомфортно. Реагировать на похолодание необходимо раньше, ориентируясь на прогноз погоды.

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