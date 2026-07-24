Отравителя из Балашихи Миссюру приговорили к пожизненному сроку

Суд в Москве приговорил серийного отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы за убийство своих близких. Именно такого наказания добивалась прокуратура.

По данным следствия, чтобы расплатиться с долгами, Миссюра полгода подмешивал яд в еду и напитки родственников и знакомых. Погибли его бабушка и друг, еще несколько человек пострадали.

Кроме того, суд признал его виновным в мошенничестве. Выяснилось, что он оформил на свою девушку два кредита почти на 600 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.