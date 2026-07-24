Эксперт рассказал о схемах вербовки женщин для терактов

Женщин могут вербовать с помощью так называемых "медовых ловушек". Об этом рассказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов, комментируя попытку теракта, которую пресекли в Москве.

По словам эксперта, круг людей, которых рассматривают для вербовки, ограничен, поэтому злоумышленники используют разные способы. Он отметил, что в отношении женщин для установления первичного контакта могут использовать тему личных отношений.

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