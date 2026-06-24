В Таганском районе обновляют исторические школы

В Таганском районе столицы в рамках программы "Моя школа" обновляют сразу три учебных заведения. Они были построены в 1930-х годах по индивидуальным проектам. Одно из зданий напоминает старинный замок, в других сохранились уникальная кирпичная кладка и декоративные элементы.

При этом в районе уже закладывается основа для будущей образовательной инфраструктуры. К 2028 году здесь планируют построить "школу будущего". Всего в ближайшие годы в Москве появится 15 школ нового формата.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.