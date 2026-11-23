Число роботов-доставщиков в Москве будет увеличиваться. Сейчас роверов можно встретить не только в центре, но и в спальных районах и на окраинах города.

По прогнозам, к 2030 году количество доставок достигнет 1,5 миллиона. Для их выполнения потребовалось бы около 300 тысяч курьеров, поэтому часть заказов будут перевозить роботы. К этому времени в Москве планируют задействовать около 20 тысяч роверов.

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