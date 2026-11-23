В школе в Некрасовке прошел чемпионат по подводно-исследовательскому спорту. Участники управляли специальными роботами на трассе с препятствиями и получали баллы за их успешное прохождение.

Навыки управления такими аппаратами могут пригодиться при обслуживании подводных трубопроводов, обследовании корпусов кораблей и гидротехнических сооружений, а также поиске затонувших объектов.

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