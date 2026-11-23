23 ноября, 12:00Спорт
Школьники провели чемпионат по подводно-исследовательскому спорту в Некрасовке
В школе в Некрасовке прошел чемпионат по подводно-исследовательскому спорту. Участники управляли специальными роботами на трассе с препятствиями и получали баллы за их успешное прохождение.
Навыки управления такими аппаратами могут пригодиться при обслуживании подводных трубопроводов, обследовании корпусов кораблей и гидротехнических сооружений, а также поиске затонувших объектов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.