Премьера фильма "Письмо Деду Морозу" прошла в Москве. Кинокартину представили Киностудия Горького и "Атмосфера кино", а также звезды проекта, среди которых уругвайская актриса Наталия Орейро. Гостями премьеры стали и подопечные благотворительных фондов.

Кроме того, в кинотеатре работала почта Деда Мороза, с помощью которой каждый мог написать письмо и поделиться своими мечтами.

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