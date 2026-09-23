Около 35 новых станций метро построят в Москве и Подмосковье к 2035 году

В Москве и Московской области к 2035 году построят около 35 новых станций метро, 12 из них расположатся в Подмосковье. Одним из проектов станет продление Арбатско-Покровской линии от станции "Гольяново" до Балашихи.

По предварительным расчетам, новые станции метро будут обслуживать более 600 тысяч человек в день. Время в пути для жителей районов, где метро появится впервые, может сократиться на 30 минут, а в некоторых случаях на 1 час.

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