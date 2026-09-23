Собственники домов в ТиНАО должны заключить договор с "Мосгазом"

Собственники домов в Троицком и Новомосковском округах должны заключить договор на обслуживание газового оборудования с компанией "Мосгаз". Наличие такого документа является обязательным условием для получения услуги газоснабжения. В округах проходит кампания по оформлению договоров.

Специалисты проводят проверку оборудования на утечки газа, регулировку и смазку приборов, а также инструктируют жителей по правилам эксплуатации. Для оформления договора понадобятся паспорт, выписка из ЕГРН и паспорт на газовое оборудование.

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