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23 сентября, 17:15

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В Москве построили и ввели в эксплуатацию 352 объекта недвижимости

В Москве построили и ввели в эксплуатацию 352 объекта недвижимости

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В Москве в этом году построили и ввели в эксплуатацию 352 объекта недвижимости. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз проверяют качество и безопасность зданий с помощью лабораторных исследований и специальных приборов.

На объектах проводят геодезические съемки, измеряют геометрию конструкций, отбирают образцы строительных и отделочных материалов. Лазерный 3D-сканер позволяет создавать цифровую модель здания и сопоставлять фактические данные с проектной документацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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