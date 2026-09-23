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23 сентября, 13:45

Транспорт

Автоэксперт объяснил, кого затронет повышение утильсбора

Автоэксперт объяснил, кого затронет повышение утильсбора

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Повышение утильсбора с 1 января не затронет льготные ставки для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, а владельцам более мощных машин придется платить больше. Об этом рассказал автоэксперт Денис Шаровар.

По его словам, рост сбора может привести к значительному повышению цен на автомобили. При этом эксперт считает, что мера необходима для поддержки российских автозаводов, сохранения рабочих мест и развития отечественного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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