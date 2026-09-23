Жители дома на Самаркандском бульваре столкнулись с проблемами из-за неработающих лифтов

У жителей дома на Самаркандском бульваре появились проблемы с давлением и суставами из-за отключенных лифтов. Уже три месяца пенсионеры и другие жильцы поднимаются на этажи пешком, иногда делая остановки для отдыха.

Лифты решили заменить по инициативе собственников кооперативного дома, однако подрядчик не уложился в установленный срок. По договору ремонт должен был занять около двух месяцев. Представитель подрядной организации сообщил, что работы затянулись из-за форс мажорных обстоятельств.

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