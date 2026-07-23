Более 9 млн дорожных инцидентов зафиксировали на МКАД за полгода

На МКАД за полгода зафиксировали более 9 миллионов инцидентов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

По данным ведомства, МКАД стала дорогой с самым большим количеством нештатных дорожных ситуаций за первые 6 месяцев года. Чаще всего камеры ЦОДД фиксировали выход пешеходов на проезжую часть. Таких случаев зарегистрировали более 5 миллионов. В число наиболее распространенных нарушений также вошли пересечение сплошной линии разметки и выезд на встречную полосу.

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