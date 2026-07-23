СК России показал обстановку в квартире в Егорьевске, где взорвался газ

Следственный комитет России показал обстановку в квартире в Егорьевске, где взорвался газ. В результате ЧП погиб хозяин жилища, еще несколько человек пострадали, в том числе пожарный.

Всего из дома эвакуировали 28 человек. Для жильцов организовали пункт временного размещения в школе. Для тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры, подготовили маневренный фонд. Возбуждено уголовное дело.

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