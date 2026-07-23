Собянин: более 4 тысяч км за полгода преодолел беспилотный состав метро

В Москве первый беспилотный поезд метро преодолел более 4 тысяч километров за полгода успешных испытаний. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Речь идет об экспериментальном составе, созданном на базе модели "Москва-2024". В тестовом режиме без пассажиров он ездит по Большой кольцевой линии (БКЛ). Искусственный интеллект управляет разгоном и торможением, контролирует скорость, открывает двери.

За все время машинисту ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.