Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: более 4 тысяч км за полгода преодолел беспилотный состав метро

Собянин: более 4 тысяч км за полгода преодолел беспилотный состав метро

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова

Собянин: ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения

Сергей Собянин рассказал о возможностях новых школьных медиатек

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

Собянин отметил рекордные результаты московских школьников на ЕГЭ и ОГЭ

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства промышленного парка "Сенькино"

Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба

Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново"

В Москве первый беспилотный поезд метро преодолел более 4 тысяч километров за полгода успешных испытаний. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Речь идет об экспериментальном составе, созданном на базе модели "Москва-2024". В тестовом режиме без пассажиров он ездит по Большой кольцевой линии (БКЛ). Искусственный интеллект управляет разгоном и торможением, контролирует скорость, открывает двери.

За все время машинисту ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметротехнологиигородвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовСергей Собянин

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика