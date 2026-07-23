Новости градостроительного комплекса Москвы

В Москве по просьбам жителей продлят Арбатско-Покровскую линию до района Восточного, сообщил Сергей Собянин. Это не повлияет на сроки ввода станции в Гольянове. Специалисты одновременно начнут проходку в сторону Восточного.

Уже завершили проходку правого перегонного тоннеля от станции "Щелковская" до "Гольянова". Щит "Юлия" прошел 1,67 километра.

"В столице продолжается развитие инфраструктуры образования. В районе Раменки за счет средств городского бюджета возводят здание школы. Его площадь составит 11,7 тысячи квадратных метров, оно будет рассчитано на 550 учащихся. Готовность объекта уже превысила 70%. На площадке завершено возведение основных конструкций, заканчивается устройство внутренних перегородок и монтаж фасадной системы. Также ведется черновая и чистовая отделка, прокладка наружных инженерных сетей и внутренних коммуникаций", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Беговом районе завершается комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома – готовность превышает 90%. Сейчас строят променад между главным корпусом и конным стадионом, а также зону отдыха с искусственным водоемом.