Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

Эксперт заявил, что изменение правил полетов над Москвой не увеличит время в пути

Новые ограничения полетов в районе Москвы не повлияют на стоимость авиабилетов

"Деньги 24": ставки по автокредитам в России упали до минимума с 2021 года

АТОР оценила решение о новых ограничениях в Московском авиаузле

Риелтор спрогнозировал рост цен на квартиры в районе Восточный после запуска метро

Авиаэксперт объяснил причину ограничения высоты полетов в Московском авиаузле

Арбатско-Покровскую линию московского метро продлят за МКАД

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московских аэропортов

В Москве по просьбам жителей продлят Арбатско-Покровскую линию до района Восточного, сообщил Сергей Собянин. Это не повлияет на сроки ввода станции в Гольянове. Специалисты одновременно начнут проходку в сторону Восточного.

Уже завершили проходку правого перегонного тоннеля от станции "Щелковская" до "Гольянова". Щит "Юлия" прошел 1,67 километра.

"В столице продолжается развитие инфраструктуры образования. В районе Раменки за счет средств городского бюджета возводят здание школы. Его площадь составит 11,7 тысячи квадратных метров, оно будет рассчитано на 550 учащихся. Готовность объекта уже превысила 70%. На площадке завершено возведение основных конструкций, заканчивается устройство внутренних перегородок и монтаж фасадной системы. Также ведется черновая и чистовая отделка, прокладка наружных инженерных сетей и внутренних коммуникаций", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Беговом районе завершается комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома – готовность превышает 90%. Сейчас строят променад между главным корпусом и конным стадионом, а также зону отдыха с искусственным водоемом.

Читайте также
транспортстроительствогородвидеоСергей СобянинВладимир Ефимов

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика