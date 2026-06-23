В РСТ рассказали, куда отправляют детей из лагерей Крыма в качестве альтернативы

Обстановка в детских лагерях Крыма остается стабильной, несмотря на введенные ограничения. Об этом сообщила член комиссии по детскому отдыху Российского союза туриндустрии (РСТ) Наталья Тютюнник.

Школьники ожидают решения о дальнейших вариантах размещения. В основном рассматривается Краснодарский край, ближайший по логистике вариант – Анапа. В частности, детей уже готовы принять в лагерях "Жемчужина" и "Вита" в Анапе.

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