Правительство и ФАС усилили контроль за ценами на бензин в России

Правительство и Федеральная антимонопольная служба усилили контроль за ценами на бензин в России. Отдельные участники рынка пытаются заработать на росте спроса. В связи с этим блокируются попытки спекулятивных перепродаж топлива на маркетплейсах.

Также возбуждены уголовные дела в отношении трех нефтетрейдеров, которые, по данным следствия, завышали стоимость топлива на торгах.

Какие еще меры предпринимают, чтобы стабилизировать ситуацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.