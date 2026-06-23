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23 июня, 07:45

Общество

Похудение с помощью витаминов и детокс-коктейлей начало набирать популярность в соцсетях

Похудение с помощью витаминов и детокс-коктейлей начало набирать популярность в соцсетях

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Похудение с помощью витаминов и детокс-коктейлей начало набирать популярность в соцсетях. Блогеры обещают быстрый результат и предлагают различные схемы снижения веса. По данным аналитиков, с начала года россияне потратили более 230 миллионов рублей на наиболее разрекламированные средства для похудения.

Врачи отмечают, что витамины и пищевые добавки не обладают жиросжигающим действием и не могут обеспечить снижение веса без дефицита калорий. Специалисты также предупреждают, что замена полноценного питания смузи и детокс-программами может привести к дефициту питательных веществ и потере мышечной массы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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