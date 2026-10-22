Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 22 октября

Уже на следующей неделе в Москву нагрянут дожди. Во вторник, 27 октября, температура упадет до 8 градусов. При этом ближайшие выходные станут финальным аккордом затянувшегося тепла перед похолоданием.



Благодаря теплому октябрю в Москве еще можно покататься на самокатах. Прокат кикшеринга будет работать до наступления заморозков. Однако с первым снегом аренду самокатов приостановят.

Сразу три знаковых объекта возводят в Коммунарке. Среди них – музей-гигант. Это будет крупнейшее в России фондохранилище и выставочная площадка.

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