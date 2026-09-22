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22 сентября, 23:00

Политика

США подписали соглашение о военном присутствии в Гренландии

США подписали соглашение о военном присутствии в Гренландии

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На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписано соглашение о военном присутствии США в Гренландии, которое премьер Дании Метте Фредериксен назвала новой вехой. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получает контроль над безопасностью острова без финансовых затрат и Пентагон начнет развертывание крупного контингента.

Политолог Дмитрий Солонников напомнил, что американские базы в Гренландии существовали еще во времена холодной войны и были нацелены против СССР, а в 1990-е их убрали. Теперь их возвращают. По его мнению, это одновременно давление на Европу и Данию, обеспечение интересов американских компаний в добыче полезных ископаемых и дополнительная угроза для России в Арктике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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