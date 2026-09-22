Около 15% россиян бросали занятия спортом из-за отсутствия быстрого результата

Около 15% россиян прекращали заниматься спортом или работать над фигурой, если не видели быстрых результатов. Эксперты отмечают, что сохранить мотивацию особенно сложно на этапе, когда человек уже приложил много усилий, но заметных изменений пока нет.

Чтобы не потерять интерес к занятиям, специалисты советуют разделить большую цель на небольшие этапы и отдельно отслеживать прогресс по каждому из них.

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