В Ассоциации курьерских компаний предложили ужесточить контроль за электровелосипедами

В России необходимо ужесточить контроль за нарушителями на электровелосипедах и увеличить штрафы. Об этом заявил президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александр Митюков.

Он также предложил обновить правила дорожного движения и четко разграничить электровелосипеды, средства индивидуальной мобильности и мопеды.

В опросе в Telegram 89% участников поддержали введение прав для водителей электровелосипедов, 11% выступили против.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.