Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 07:30

Экономика

Эксперт рассказал об особенностях ипотеки после 40 лет

Эксперт рассказал об особенностях ипотеки после 40 лет

Банки начали проверять траты россиян, которые подают на банкротство

Собянин: развитие Москвы помогает укреплению экономического потенциала страны

На Московском финансовом форуме обсудили введение НДС на операции через СБП

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 сентября

Собянин: Москва за год оказала помощь порядка 60 регионам страны

Власти РФ и нефтяные компании обсудили меры по снабжению регионов топливом

В рамках Московского финансового форума пройдут 16 тематических сессий

Московский финансовый форум проходит в "Манеже"

Собянин: на Москву приходится больше пятой части всех инвестиций в основной капитал в РФ

Гражданам, которые собираются брать заем на покупку жилья после 40 лет, рекомендовали хорошо подумать над данным решением. Как считают некоторые депутаты, обременять себя ипотечными платежами перед выходом на пенсию и тем более после – неразумно.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что в данном вопросе нужно учитывать не возраст как таковой, а кредитную нагрузку, которая ложится на человека и которую нужно будет за определенный период времени погасить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоПолина БрабецЕгор БедуляЕвгений Беляков

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика