Эксперт рассказал об особенностях ипотеки после 40 лет

Гражданам, которые собираются брать заем на покупку жилья после 40 лет, рекомендовали хорошо подумать над данным решением. Как считают некоторые депутаты, обременять себя ипотечными платежами перед выходом на пенсию и тем более после – неразумно.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что в данном вопросе нужно учитывать не возраст как таковой, а кредитную нагрузку, которая ложится на человека и которую нужно будет за определенный период времени погасить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.