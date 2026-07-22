Ориентировки помогли найти пропавшую в Подмосковье школьницу

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой в Старой Купавне. Как рассказала руководитель поискового отряда Олеся Александрова, найти школьницу удалось благодаря массовому распространению ориентировок.

По ее словам, за трое суток волонтеры проверили десятки сообщений от очевидцев. Решающей стала информация, поступившая после публикации ориентировок в интернете.

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