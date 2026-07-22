Эксперт рассказал о возможностях поставок импортного топлива в Россию

Импорт из дальнего зарубежья поможет решить проблему дефицита топлива в отдельных регионах. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, Россия может принимать отдельные партии топлива, однако страна не рассчитана на большие объемы таких поставок. Эксперт отметил, что зарубежное топливо целесообразно направлять напрямую в регионы с локальной нехваткой ресурса.

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