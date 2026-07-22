Новости мира: более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции

В Турции автобус съехал с трассы и опрокинулся, в аварии пострадали более 30 человек. По предварительной информации, виновен водитель, который не справился с управлением. Автобус ехал из Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря.

В итальянской Болонье проходят массовые беспорядки. На митинги собираются тысячи людей, начинаются стычки с силовиками. Правоохранители применяют слезоточивый газ и водометы. В списке пострадавших десятки человек, в том числе более 50 офицеров полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.