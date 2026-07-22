Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичей приглашают на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". Спецпроект "На высоте" проведет танцевальный фитнес 22 июля в 19:00, а в "Лужниках" в 19:30 можно будет побегать.

Жители столицы также могут записаться в бесплатные секции. В центре проката "Строгино" пройдет гребля на байдарках и каноэ в 19:00. В спорткомплексе "Солнечный" можно будет сыграть в бадминтон в 13:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.