Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново"

Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново". Он подчеркнул, что после запуска новой конечной остановки пассажиры смогут экономить в пути около 30 минут. Открыть новую станцию планируют уже в 2028 году.

Мэр отметил, что жители Восточного долгое время просили продлить линию до района, который находится за МКАДом. Транспортная ситуация там крайне сложная, жителям приходится выезжать на перегруженное Щелковское шоссе. Строительная схема не задержит ввод станции в Гольянове, одновременно начнется проходка в сторону Восточного.

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